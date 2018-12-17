В Оршанском районе на пожаре погиб человек, спасатели не знают, мужчина это или женщина

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Сообщение о пожаре в квартире в одном из домов по улице Пролетарской в городском поселке Ореховск Ореховского поселкового совета Оршанского района поступило в МЧС в 03.21 в понедельник, 17 декабря. Спасатели обнаружили на месте пожара погибшего человека.

- Тело нашли в 03.41. Личность и пол погибшего человека устанавливаются, - рассказали в пресс-службе МЧС. - Огнем повреждено имущество, закопчены стены и потолок.

Сгоревшая квартира принадлежит 61-летней женщине. Специалисты выясняют, по какой причине начался пожар.