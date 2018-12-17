2018-12-17T15:48:40+03:00
Общество
КП Беларусь

В Оршанском районе на пожаре погиб человек, спасатели не знают, мужчина это или женщина

Тело нашли в четвертом часу ночи
Наталья ПАРТОЛИНА
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Спасатели нашли тело неизвестного человека в сгоревшей квартире.Спасатели нашли тело неизвестного человека в сгоревшей квартире.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
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Сообщение о пожаре в квартире в одном из домов по улице Пролетарской в городском поселке Ореховск Ореховского поселкового совета Оршанского района поступило в МЧС в 03.21 в понедельник, 17 декабря. Спасатели обнаружили на месте пожара погибшего человека.

- Тело нашли в 03.41. Личность и пол погибшего человека устанавливаются, - рассказали в пресс-службе МЧС. - Огнем повреждено имущество, закопчены стены и потолок.

Сгоревшая квартира принадлежит 61-летней женщине. Специалисты выясняют, по какой причине начался пожар.

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