Пять дней выходных или шесть? Почему было два варианта переноса рабочих дней в мае?

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В правительстве утвердили график переноса рабочих дней в 2019 году. Напомним, вопреки ожиданиям белорусов, 2 января все-таки сделали рабочим днем. Так что на новогодние праздники мы будем отдыхать с 30 декабря по 1 января. При этом до конца 2018-го нас ждут две рабочие субботы - 22 и 29 декабря.

Путаница произошла с выходными днями в мае. Сначала на сайте Минтруда и соцзащиты была опубликована информация, что на неделе с 6 по 12 мая нас ждет шесть выходных - 6, 7, 9, 10, 11 и 12 мая. А работать мы будем в середине недели, в среду, 8 мая. В субботу, 4 мая, мы будем работать за понедельник, 6 мая, а 7 мая - Радуница, так что в этот день также выходной.

Затем на сайте информация изменилась. Там указано, что выходные продлятся с 5 по 9 мая. Затем в пятницу, 10 мая, мы выходим на работу. Суббота, 11 мая, тоже будет рабочей, ее мы отрабатываем за выходной в среду, 8 мая.

В Минтруда и соцзащиты пояснили, что такая путаница получилась из-за технического сбоя на сайте, так что верным является второй вариант.

Кстати, ждут нас переносы и в ноябре 2019-го. Так, четверг, 7, и пятница, 8 ноября, будут выходными днями. Отрабатывать за 8 ноября мы будем в субботу, 16 ноября. Зато будет четыре выходных!

Также в постановлении Совмина указано, что организациям предоставлено право с учетом специфики производства переносить рабочие дни в ином порядке в соответствии с законодательством.