Проголосовали за логотип, который будет представлять Беларусь

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Голосование за лучшую концепцию национального туристического бренда завершилось в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Народное жюри решило, что победитель - проект «Беларусь так просто любить». В основе - два аиста, васильки и орнамент.

Правда, последнее слово останется за экспертной комиссией.

Напомним, на II Европейские игры в Минске летом 2019 года ждут туристов из разных стран. Вот и решили власти задуматься о туристическом бренде Беларуси - логотипе страны, который можно использовать на сувенирах, билбордах, в зданиях аэропорта и вокзала. Концепции логотипов разрабатывали белорусские дизайнеры, маркетологи и рекламные агентства, потом жюри выбрало 17 лучших работ. Большинство дизайнеров сделали ставку на природу, поэтому предлагают использовать в логотипе изображения зубра, аистов, васильков, дубового листочка, а также национальные узоры.