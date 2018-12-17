В Шумилино девушка потратила 240 рублей с карточки подруги на «поцелуйчики» в соцсети

Она увлеклась онлайн-игрой «Целуйся и знакомься», где игроки могут делать друг другу подарки

Изменить размер текста: A A

23-летняя жительница Шумилино за один вечер потратила 240 рублей на подарки игрокам виртуального варианта «Бутылочки» - игры «Целуйся и знакомься». Если участник игры хочет подарить другому участнику подарок, он может расплатиться игровой валютой - сердечками. Сердечки начисляются за количество поцелуев. Если игрока не слишком часто «целуют», он может купить сердечки за настоящие деньги.

Увлеченная игрой девушка потратила на сердечки и поцелуйчики деньги с карточки своей подруги. Теперь она стала фигурантом уголовного дела, сообщила шумилинская районная газета «Герой працы».

С начала года районным отделом Следственного комитета возбуждено восемь уголовных дел за неправомерные действия в сети - взлом страниц в социальных сетях, распространение порнографии, мошенничество при сделках купли-продажи, использование чужих банковских реквизитов.