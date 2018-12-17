Брестскую область засыпало снегом. А 18 декабря снежно будет по всей стране

Самые сильные метели будут в западных регионах, а морозы – на Востоке.

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На Брестчине метут метели, сообщают синоптики. С 16 по 17 декабря в регионе выпала декадная норма осадков: 12 – 15 миллиметров, сообщает belta.by со слов Светланы Жогальской, начотдела производственной работы и обеспечения потребинформацией Брестоблгидромета. Сильнее всего «досталось» Пружанам, Ивацевичам и Дрогичину, где выпало 14–15 миллиметров осадков.

Снежная погода сохранится и в ближайшие дни, уточняют в Белгидромете.

Так во вторник, 18 декабря, в Минске, Бресте и Гродно преимущественно ночью и вечером выпадет снег. Сохранится так же и морозная погода 3 – 4 градуса ниже ноля в юго-западных регионах, и до минус 6 – 8 градусов в столице.

А вот вероятность того, что на Витебщину, Гомельщину или Могилевщину обрушатся снегопады – небольшая, всего 5 – 10%, уверяют синоптики. Здесь осадки будут несущественными, но сохранится облачная с прояснениями погода. Однако в этих областях морозы будут намного сильнее: около -7 – -9 градусов.

Непростой остается ситуация на дорогах: гололедица и снежные заносы.