2018-12-17T19:03:09+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Volkswagen лоб в лоб въехал в маршрутку с пассажирами: есть погибший

В ГАИ рассказали о смертельном ДТП в Каменецком районе
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Водитель легкового авто не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Фото: ГАИ Брест.Водитель легкового авто не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Фото: ГАИ Брест.
Изменить размер текста:

Смертельная авария в Каменецком районе произошла утром в понедельник, 17 декабря, сообщают о трагедии в Госавтоинспекции Брестчины.

На трассе Р16 примерно в 11.50 часов лоб в лоб столкнулись два автомобиля. Предположительно сообщается, что с управлением на заснеженной автодороге не справился 44-летний водитель легкового «Фольсквагена Пассат». Мужчина ехал в сторону Бреста, но в какой-то момент его машину занесло, и она выехала на встречку. Там легковушка «встретилась» с белым бусом «Мерседес Спринтер» с 17 пассажирами в салоне. Маршруткой управлял 24-летний брестчанин, перевозчик ехал из Бреста в Высокое.

44-летний водитель легкового авто погиб на месте ДТП. Фото: ГАИ Брест.

44-летний водитель легкового авто погиб на месте ДТП. Фото: ГАИ Брест.

Известно, что мужчина, который управлял «Фольксвагеном» погиб разу же на месте ДТП от полученных травм, о пострадавших среди пассажиров маршрутки не сообщается. ГАИ проводит расследование по факту аварии и напоминает водителям о необходимости быть предельно внимательными в условиях зимней дороги.

Еще больше материалов по теме: «Брест: происшествия»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Больше 200 тысяч туристов из 20 стран отдохнули в этом году в белорусских здравницах
Брестскую область засыпало снегом. А 18 декабря снежно будет по всей стране
В Шумилино девушка потратила 240 рублей с карточки подруги на «поцелуйчики» в соцсети
Проголосовали за логотип, который будет представлять Беларусь
Пять дней выходных или шесть? Почему было два варианта переноса рабочих дней в мае?
В Оршанском районе на пожаре погиб человек, спасатели не знают, мужчина это или женщина
Лукашенко прокомментировал очереди пенсионеров за подарками в Солигорске
БАТЭ в 1/16 финала Лиги Европы сыграет с «Арсеналом»
Кремль: планов полного объединения РФ и Беларуси нет
В Несвиже в милицейской машине нашли повешенным мужчину
Состоялась жеребьевка Лиги чемпионов. «Ливерпуль» сыграет с «Баварией», «Атлетико» - с «Ювентусом»
Лукашенко о бюджете: Надо считать каждую копейку
Александр Мошенский: В Витебской области видел кое-где на селе такую картину, что и работать-то некому
В полоцком музее открылась уютная выставка - там показывают теплые узорчатые варежки
2 января - рабочий день, а на майские отдыхаем пять дней подряд
Трезвый мужчина убил молотком знакомого из-за испорченного электронного носителя
В Пинске видеоблогера оштрафовали за фан-встречу на площади Ленина
Подростки украли в ТЦ туфли, которые женщина оставила без присмотра, и сдали их в магазин
Лось пошел по тонкому льду озера. Его спасали сотрудники МЧС
Очередь из фур: больше 1700 машин стоит на выезд из Беларуси
Туристы простояли на литовско-белорусской границе всю ночь
В Беларуси будут две рабочие субботы подряд. Объявят ли 2 января выходным?
Сильный снег и мороз до -10 градусов накроют Беларусь
В Червене рухнула главная новогодняя елка
Бьорндален: Ну, конечно, Дашу я люблю больше, чем Беларусь
Умерла пассажирка "Фольксвагена", перевернувшегося в ДТП на Орловской