Volkswagen лоб в лоб въехал в маршрутку с пассажирами: есть погибший

Водитель легкового авто не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Фото: ГАИ Брест.

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Смертельная авария в Каменецком районе произошла утром в понедельник, 17 декабря, сообщают о трагедии в Госавтоинспекции Брестчины.

На трассе Р16 примерно в 11.50 часов лоб в лоб столкнулись два автомобиля. Предположительно сообщается, что с управлением на заснеженной автодороге не справился 44-летний водитель легкового «Фольсквагена Пассат». Мужчина ехал в сторону Бреста, но в какой-то момент его машину занесло, и она выехала на встречку. Там легковушка «встретилась» с белым бусом «Мерседес Спринтер» с 17 пассажирами в салоне. Маршруткой управлял 24-летний брестчанин, перевозчик ехал из Бреста в Высокое.

44-летний водитель легкового авто погиб на месте ДТП. Фото: ГАИ Брест.

Известно, что мужчина, который управлял «Фольксвагеном» погиб разу же на месте ДТП от полученных травм, о пострадавших среди пассажиров маршрутки не сообщается. ГАИ проводит расследование по факту аварии и напоминает водителям о необходимости быть предельно внимательными в условиях зимней дороги.