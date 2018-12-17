Больше 200 тысяч туристов из 20 стран отдохнули в этом году в белорусских здравницах

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Иностранцы все охотнее выбирают Беларусь в качестве страны для отдыха. Интерес растет, в том числе, благодаря введению «безвиза». Кроме того, среди туристов все популярнее становится формат оздоровительного отдыха в белорусских санаториях.

– Граждане свыше 20 стран отдыхали в последнее время в наших учреждениях, – цитирует belta.by Геннадия Болбатовского, директора РЦ по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения. – Также экспорт услуг несколько изменяется в сторону западных соседей, проявляющих к Беларуси все больший интерес.

Наблюдается тенденция ежегодного увеличения объема экспорта таких услуг также и за счет западных потребителей. Однако перевес по-прежнему у россиян – около 90% отдыхающих в санаториях иностранцев.

В 2018 году белздравницы посетило свыше 220 тысяч иностранных туристов, в прошлом году – около 208 тысяч. Выручка в уходящем году превысит 190 миллионов рублей (Прим.: примерно на 20 миллионов белорусских рубле больше, чем в 2017 году).