В Бобруйске пьяная автоледи сбила насмерть пешехода, разнесла забор и и врезалась в стену дома

Женщина сбила двух пешеходов, после чего разнесла на скорости еще едва не пол улицы. Фото: СК.

Изменить размер текста: A A

Авария со смертельным исходом случилась в Бобруйске поздно вечером в пятницу, 14 декабря.

Примерно в 21.30 часов 55-летняя женщина на красном минивэне «Форд» на улице Комбинатской допустила наезд на пешеходов. Под колесами авто оказались два местных жителя. После столкновения с людьми машину унесло в кювет. На обочине она ударилась в столб, разнесла забор и влетела в стену заброшенного дома.

В ДТП оба пешехода получили серьезные повреждения. На месте аварии от травм скончался 27-летний мужчина, а второго пострадавшего – 45-летнего бобруйчанина с тяжкими ранами и сильными ушибами госпитализировали в отделение реанимации.

Виновницу смертельной аварии задержали. В Следственном Комитете сообщают, что правонарушение автоледи совершила в состоянии алкогольного опьянения.

По факту ДТП проводится проверка, ведутся следственные действия.