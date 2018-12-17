Белстат: реальные доходы белорусов в 2018 году выросли

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В Национальном статистическом комитете обнародовали данные о благосостоянии белорусов в 2018 году.

Так в Белстате подсчитали, что в сравнении с январем-октябрем 2017 года реальные располагаемые денежные доходы белорусов (Ред.: доходы с вычтенными налогами и другими обязательными платежами) в текущем году увеличились. В процентном соотношении доходы за 2018 год составили 108,1 процента против реальных дендоходов прошлого года. То есть, благосостояние населения республики увеличилось более чем на 8 процентов.

Также сообщается, что главным образом, денежные доходы составляет оплата труда (64,1%), доходы от предпринимательства и другого рода деятельности во всем объеме денежных доходов занимают 8 процентов. Далее доход формируется из так называемых трансфертов населению: пенсий, пособий, стипендий и иных платежей – 23,5 процента. Еще 4,4 процента – это доходы от собственности и другие «барыши».