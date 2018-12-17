Фотофакт. 57-летний водитель микроавтобуса пошел на обгон и протаранил встречную «Мазду»

Изменить размер текста: A A

Серьезное ДТП произошло утром в понедельник, 17 декабря, в Ивацевичском районе на трассе Р6, сообщают в Госавтоинспекции Брестчины.

Авария случилась примерно в 09.35 часов на участке автотрассы сообщением Ивацевичи – Пинск – Столин. За рулем микроавтобуса «Фольксвагена Каравелла» находился 57-летний житель поселка Телеханы, кроме него в машине сидели еще 5 пассажиров. Мужчина спешил в родной поселок и в какой-то момент решил обогнать машину, которая ехала впереди. Для этого автолюбитель выскочил на встречную полосу, поднажал, но обогнать попутку не получилось, как и вернуться в свою полосу...

Водитель микроавтобуса не сумел закончить маневр обгона. Фото: ГАИ Брест.

В один момент «Фольксваген» протаранил лоб в лоб встречную «Мазду». В аварии сильнее других пострадали три человека: 52-летняя пассажирка из «Фольксвагена», 69-летний водитель «Мазды» и его 70-летняя супруга. Их доставили в тяжелом состоянии в ближайшее медучреждение.

Выясняются все причины и обстоятельства произошедшего ДТП.