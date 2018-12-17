Белорусские лесхозы начнут продавать новогодние елки с 20 декабря

Купить елку в лесхозе будет дешевле, чем на елочном базаре в городе.

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Лесхозы Беларуси начнут предновогоднюю торговлю с конца недели, 20–21 декабря, транслирует новость belta.by.

– Елки, которые вырастили специалисты лесхозов, будут продаваться более чем в тысяче торговых точек по всей стране. Первыми в четверг 20 декабря, елочные базары лесхозов смогут посетить жители Минской и Брестской областей. Массовая же торговля стартует в пятницу, 21 декабря, – объяснил Валентин Шатравко, первый замминистра лесного хозяйства Беларуси.

Кроме специально оборудованных торговых точек купить елку можно будет в любом из 800 лесничеств республики. По стоимости лесных красавиц из лесхозов «разбежка» небольшая: примерно 8 рублей за елочку до метра, 11 рублей за 1 – 2-метровую ель и 15 рублей за вечнозеленое дерево от 2 до 3 метров высотой. В лесничествах все выше представленные елки будут дешевле на 1 – 2 рубля.

Кроме того, белорусские лесхозы предложат купить елку в кадке. Ее стоимость будет в пределах 15 – 20 рублей.

А вы уже нарядили елочку или ждете открытия елочных базаров?