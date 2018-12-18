2018-12-18T09:57:01+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Вратарь футбольного клуба «Витебск» Андрей Щербаков и его семья разбились в автокатастрофе

Выжил только младший сын спортсмена
Наталья ПАРТОЛИНА
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В аварии погиб голкипер футбольного клуба "Витебск" Андрей Щербаков, его жена и сын. Фото: ГАИ.В аварии погиб голкипер футбольного клуба "Витебск" Андрей Щербаков, его жена и сын. Фото: ГАИ.
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Трагическое ДТП в Толочинском районе: легковой автомобиль врезался в эвакуатор, погибли муж, жена и шестилетний мальчик. Младший ребенок, который был в детском кресле, жив, он госпитализирован. Погибший мужчина - вратарь футбольного клуба «Витебск» Андрей Щербаков. Эту информацию подтвердили в официальной группе футбольного клуба ВКонтакте.

-Авария произошла около семи часов вечера 17 декабря на 543-м километре трассы М1. Легковой автомобиль "Киа" занесло, вынесло на встречную полосу, где она влетела в эвакуатор "Мерседес", - рассказали в ГАИ УВД Витебского облисполкома.

Водитель эвакуатора не пострадал. На место ДТП выезжало руководство УВД Витебского облисполкома. На месте трагедии работают сотрудники ГАИ, Следственного комитета и Госкомитета судебных экспертиз.

Андрею Щербакову было 27 лет. За футбольный клуб «Витебск» он играл с 2016 года, неоднократно признавался лучшим игроком сезона, входил в состав олимпийской сборной Беларуси в 2012 году.

По предварительной информации, семья возвращалась домой с отдыха.

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