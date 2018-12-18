Игру БАТЭ с «Арсеналом» перенесли из-за возмущения английских болельщиков

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Матч борисовчан с англичанами изначально должен был состояться 20 февраля. Но из-за возмущения английских болельщиков его перенесли на сутки - игра в итоге запланирована на 21 февраля.

Первый матч с лондонским "Арсеналом" состоится 14 февраля 2019 года на «Борисов-Арене».

Напомним, накануне жребий Лиги Европы вновь свел борисовчан и лондонцев. На сей раз они встретятся в 1/16 финала. В предыдущем розыгрыше команды играли на групповой стадии. В Борисове «Арсенал» полурезервным составом выиграл 4:2, в Лондоне хозяева учинили разгром - 6:0. Что будет на этот раз? Недавно с «Челси» БАТЭ сыграл более уверенно (1:3 - в Лондоне, 0:1 - в Борисове).

Вроде бы с момента предыдущей встречи БАТЭ и «Арсенала» прошло не так много времени, но утекло много воды. У «канониров» состоялась эпохальная смена тренера. Вместо проработавшего в клубе 22 года Арсена Венгера пришел Унаи Эмери.