2018-12-18T10:00:16+03:00
Экономика
КП Беларусь

Нацбанк и Совмин назначили представителей государства в три банка

Представители государства назначены в Беларусбанк, Белагропромбанк и Белинвестбанк
Сергей ДЕМИДОВ
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Нацбанк и Совмин назначили представителей государства в три банка.Нацбанк и Совмин назначили представителей государства в три банка.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Постановление о новой совместной инициативе вступило в силу 14 декабря. Нормативный акт опубликован на портале pravo.by.

В постановлении разъясняется, что Совмин и Нацбанк назначили представителей государства в органы управления трех банков.

Первый заместитель министра финансов Юрий Селиверстов назначен в Беларусбанк, замминистра финансов Андрей Белковец - в Белинвестбанк, замминистра экономики Дмитрий Матусевич назначен в органы управления Белагропромбанка.

Чем обернется эта совместная инициатива Совмина и Нацбанка на практике, возможно, узнаем в самое ближайшее время.

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