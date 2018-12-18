Нацбанк и Совмин назначили представителей государства в три банка. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Представители государства назначены в Беларусбанк, Белагропромбанк и Белинвестбанк

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Постановление о новой совместной инициативе вступило в силу 14 декабря. Нормативный акт опубликован на портале pravo.by.

В постановлении разъясняется, что Совмин и Нацбанк назначили представителей государства в органы управления трех банков.

Первый заместитель министра финансов Юрий Селиверстов назначен в Беларусбанк, замминистра финансов Андрей Белковец - в Белинвестбанк, замминистра экономики Дмитрий Матусевич назначен в органы управления Белагропромбанка.

Чем обернется эта совместная инициатива Совмина и Нацбанка на практике, возможно, узнаем в самое ближайшее время.