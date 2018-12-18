2018-12-18T10:48:22+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Не пристегнутый 93-летний пассажир погиб в перевернувшейся малолитражке

За рулем находилась 27-летняя жительница Солигорска
Сергей ДЕМИДОВ
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Непристегнутый 93-летний пассажир погиб в перевернувшейся малолитражке. Фото: uvd-mo.gov.by.Непристегнутый 93-летний пассажир погиб в перевернувшейся малолитражке. Фото: uvd-mo.gov.by.
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ДТП со смертельным исходом случилось 17 декабря на дороге Минск - Микашевичи.

Недалеко от деревни Чепели малолитражка вылетела в кювет, машина перевернулась.

За рулем "Фольксвагена" находилась 27-летняя жительница Солигорска. По предварительной информации, девушка не справилась с управлением из-за того, что не учла погодные условия и неправильно выбрала скорость движения, сообщает uvd-mo.gov.by. Она была трезвая.

На заднем сидении машины во время ДТП находился 93-летний пассажир. Мужчина не был пристегнут и через несколько часов от полученных травм умер в реанимации местной больницы.

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