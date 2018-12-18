2018-12-18T11:15:47+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Солигорске за пьяным водителем ГАИ устроила погоню, но ее остановил светофор

Пьяный водитель хотел спрятаться от погони в жилом секторе
Сергей ДЕМИДОВ
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В Солигорске за пьяным водителем устроила погоню ГАИ, но остановил светофор.В Солигорске за пьяным водителем устроила погоню ГАИ, но остановил светофор.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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В субботу, 15 декабря, в половине второго ночи в Солигорске один из водителей проигнорировал сигнал инспектора ДПС остановиться.

Наоборот, увеличил скорость и рванул в жилой квартал. Сотрудники ГАИ были вынуждены начать погоню. Нарушителя преследовали на патрульной машине, сообщает uvd-mo.gov.by.

Погоня длилась несколько минут - по дворам, среди многоэтажек.

В итоге водитель перехитрил сам себя - не справился с управлением и врезался в светофор. Автомобиль хоть и не сильно пострадал, но дальше двигаться не мог. Как и водитель, который оказался пьян.

Как только авто остановилось, из него врассыпную бросились человек пять. Водителя, который ранее уже был наказан за вождение в пьяном виде, вскоре задержали.

Веселье - друзья решили съездить на дискотеку - похоже, обойдется ему недешево…

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