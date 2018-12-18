КП Беларусь
Министр труда пообещала в 2019 году увеличение пенсий более чем на 14%
Но это только прогнозы
Министр труда пообещала в 2019 году увеличение пенсий более чем на 14%.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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В 2019 году должно быть достигнуто соотношение среднемесячного размера пенсии по возрасту и среднемесячной заработной платы в 40%.
Кроме этого министр труда и социальной защиты Ирина Костевич сообщила про прогноз - в будущем году пенсии должны вырасти более чем на 14%, сообщает belta.by.
Пока точно не известно, сколько раз в 2019 году планируют повышать пенсии. Это будет зависеть от формирования доходной части государственного бюджета.
Также запланировано повышение роста пособий по уходу за детьми.