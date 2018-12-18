Министр труда пообещала в 2019 году увеличение пенсий более чем на 14%. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Но это только прогнозы

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В 2019 году должно быть достигнуто соотношение среднемесячного размера пенсии по возрасту и среднемесячной заработной платы в 40%.

Кроме этого министр труда и социальной защиты Ирина Костевич сообщила про прогноз - в будущем году пенсии должны вырасти более чем на 14%, сообщает belta.by.

Пока точно не известно, сколько раз в 2019 году планируют повышать пенсии. Это будет зависеть от формирования доходной части государственного бюджета.

Также запланировано повышение роста пособий по уходу за детьми.