2018-12-18T12:28:33+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Участником ДТП на Орловской со смертельным исходом был один из самых влиятельных бизнесменов Беларуси

Авария случилась в Минске 16 декабря
Сергей ДЕМИДОВ
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Участником ДТП на Орловской со смертельным исходом был хозяин «Дариды» Владимир Делендик.Участником ДТП на Орловской со смертельным исходом был хозяин «Дариды» Владимир Делендик.Фото: Андрей ЛЕВКОВСКИЙ
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Серьезная авария случилась в Минске в воскресенье, 16 декабря, на перекрестке улиц Нововиленская - Орловская.

Водитель «Ягуара» ехал по улице Нововиленской со стороны переулка Червякова и столкнулся с автомобилем «Фольксваген», который двигался со стороны проспекта Победителей по улице Орловской. 69-летняя пассажирка перевернувшегося «Фольксвагена» умерла.

Стало известно, что участником ДТП оказался хозяин «Дариды» Владимир Делендик, сообщает nn.by.

- Да, это был я, дело случая, - подтвердил бизнесмен, пояснив, что сейчас его цель - помочь семье погибшей, чтобы все было по-человечески. - От ответственности я не ухожу... Я не знаю, виноват я или нет - пусть разбираются органы...

Владимир Делендик входит в топ самых успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси.

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