Кому достанется квартира в Минске, три автомобиля и два денежных приза по 40 000 рублей?

Сегодня состоится розыгрыш предпоследнего в этом году тура игры «Удача в придачу!» от «Евроопт»

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Новый год все ближе, и любая удача в эти дни воспринимается как новогоднее чудо. Так что выигранную сегодня в игре «Удача в придачу!» с «Евроопт» квартиру или автомобиль можно считать подарком судьбы к Новому году.

Кто же станет хозяином квартиры в этом новом доме?

Итак, сегодня 18 декабря в столичном ТРЦ «Е-сити» на ул. Денисовской, 8 состоится 99-й розыгрыш игры, которая сделала счастливыми столько белорусов! И кто пополнит ряды счастливчиков, мы узнаем уже сегодня вечером. Кому достанется 79-я квартира в Минске от «Евроопт», поможет определить руководитель группы «Чистый голос» Валерий Пригун. Кроме ключей от квартиры по ул. Академика Карского, 8 в районе Сухарево под импровизированной новогодней елкой 99-го тура игры «Удача в придачу!» лежат еще ключи от трех стильных внедорожников «Джили Атлас».

Ключи от трех стильных внедорожников «Джили Атлас» вручат еще трем счастливчикам

Но и это еще не все! Сегодня будут разыграны два крупных денежных приза по 40 000 рублей и еще более 20 000 денежных призов.

Сегодня будут разыграны два крупных денежных приза по 40 000 рублей

Шансы на крупный выигрыш увеличиваются, приятное волнение нарастает – прочувствуйте же эту азартную атмосферу! Приходите к началу розыгрыша – к 18.20 - в ТРЦ «Е-Сити» или следите за розыгрышем в прямом эфире телеканала ОНТ, на сайте evroopt.by или на страничках «Евроопт» в социальных сетях. И удачи вам в игре!