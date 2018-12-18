2018-12-18T12:59:36+03:00
Общество
КП Беларусь

Кому достанется квартира в Минске, три автомобиля и два денежных приза по 40 000 рублей?

Сегодня состоится розыгрыш предпоследнего в этом году тура игры «Удача в придачу!» от «Евроопт»
Раиса ЮДИНА
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Судьбу главного приза - квартиры в столице - поможет определить руководитель вокальной группы "Чистый голос" Валерий ПригунСудьбу главного приза - квартиры в столице - поможет определить руководитель вокальной группы "Чистый голос" Валерий Пригун
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Новый год все ближе, и любая удача в эти дни воспринимается как новогоднее чудо. Так что выигранную сегодня в игре «Удача в придачу!» с «Евроопт» квартиру или автомобиль можно считать подарком судьбы к Новому году.

Кто же станет хозяином квартиры в этом новом доме?

Кто же станет хозяином квартиры в этом новом доме?

Итак, сегодня 18 декабря в столичном ТРЦ «Е-сити» на ул. Денисовской, 8 состоится 99-й розыгрыш игры, которая сделала счастливыми столько белорусов! И кто пополнит ряды счастливчиков, мы узнаем уже сегодня вечером. Кому достанется 79-я квартира в Минске от «Евроопт», поможет определить руководитель группы «Чистый голос» Валерий Пригун. Кроме ключей от квартиры по ул. Академика Карского, 8 в районе Сухарево под импровизированной новогодней елкой 99-го тура игры «Удача в придачу!» лежат еще ключи от трех стильных внедорожников «Джили Атлас».

Ключи от трех стильных внедорожников «Джили Атлас» вручат еще трем счастливчикам

Ключи от трех стильных внедорожников «Джили Атлас» вручат еще трем счастливчикам

Но и это еще не все! Сегодня будут разыграны два крупных денежных приза по 40 000 рублей и еще более 20 000 денежных призов.

Сегодня будут разыграны два крупных денежных приза по 40 000 рублей

Сегодня будут разыграны два крупных денежных приза по 40 000 рублей

Шансы на крупный выигрыш увеличиваются, приятное волнение нарастает – прочувствуйте же эту азартную атмосферу! Приходите к началу розыгрыша – к 18.20 - в ТРЦ «Е-Сити» или следите за розыгрышем в прямом эфире телеканала ОНТ, на сайте evroopt.by или на страничках «Евроопт» в социальных сетях. И удачи вам в игре!

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