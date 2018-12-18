2018-12-18T19:39:00+03:00
Общество
КП Беларусь

Кому досталась 99-я квартира в Минске от «Евроопт»?

Обладателя главного приза определил руководитель группы «Чистый голос» Валерий Пригун
Раиса ЮДИНА
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Теперь ???? с особым удовольствием будет слушать выступления группы "Чистый голос" - ведь именно благодаря руководителю коллектива Валерию Пригуну у ??? есть квартира в столице!Теперь ???? с особым удовольствием будет слушать выступления группы "Чистый голос" - ведь именно благодаря руководителю коллектива Валерию Пригуну у ??? есть квартира в столице!
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Сегодня завершился 99-й розыгрыш призов игры «Удача в придачу!». Главный приз - квартиру в Минске по ул. Академика Карского, 8 – выиграла минчанка Ольга Ладутько.

Стильные внедорожники «Джили Атлас» выиграли Эмиль Бахтиев из Минска, Татьяна Дубовик из Минска и Николай Фадеев из Витебска.

В этом туре были разыграны еще два крупных денежных приза – по 40 000 рублей. Их выиграли Илона Павлюкевич из г.Лида Гродненской области и минчанин Александр Биюц.

Впереди – юбилейный 100-й тур! Для кого он станет счастливым, мы узнаем уже в следующий вторник, 25 декабря. Запасайтесь кодами, делая покупки в магазинах «Евроопт», «Бруснiчка», онлайн-гипермаркетах «Е-доставка» или «ГиперМолл» и выигрывайте!.

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