2018-12-18T13:19:21+03:00
Спорт
КП Беларусь

«Манчестер Юнайтед» уволил Жозе Моуринью

У него были противоречивые результаты
Захар ПЛАТОНОВ
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В "МЮ" у Моуринью получилась противоречивая работа.В "МЮ" у Моуринью получилась противоречивая работа.
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«Манчестер Юнайтед» сообщил, что Жозе Моуринью уволен с поста главного тренера. Клуб пожелал португальскому специалисту успехов в дальнейшей работе. В ближайшее время будет сообщено имя исполняющего обязанности главного тренера.

В МЮ он работал с 27 мая 2016 года. Выиграл Суперкубок Англии (состоит из одного матча) и Кубок Футбольной лиги. 24 мая 2017 года в финале Лиги Европы УЕФА «Юнайтед» под руководством португальца со счетом 2:0 одолел амстердамский «Аякс» и выиграл евротрофей.

Правда, все ждали, что тренер вернет клуб на былые высоты. Но в чемпионате Англии и Лиге чемпионов не складывалось. Моуринью больше отмечался спорами с игроками, не удалось найти полное взаимопонимание и с руководством клуба. С другой стороны, в прошлом сезоне МЮ в чемпионате Англии занял второе место - это лучший показатель с тех пор, как ушел Алекс Фергюсон (в 2013 году).

Сейчас МЮ идет на 6-м месте в чемпионате Англии с отставанием в 11 очков от 4-го места.

В 1/8 финала Лиги чемпионов манкунианцы сыграют с ПСЖ.

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