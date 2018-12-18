В Беларуси с нового года отменят указ о лжепредпринимательстве. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

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Новый год влечет за собой и различные нововведения. Одним из них обещает стать отмена указа о лжепредпринимательстве.

Заместитель министра финансов Дмитрий Кийко, представляя новую редакцию Налогового кодекса, сообщил в Палате представителей, что указ №488 «О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств» будет отменен с 1 января 2019 года, сообщает belta.by.

Решение об отмене данного указа с 1 января 2019 года было принято параллельно с разработкой положений в новом Налоговом кодексе, направленных на пресечение лжепредпринимательской деятельности.

Часть «Права плательщиков» предлагают дополнить правом использовать информацию о субъектах хозяйствования и их деятельности, которую разместят в интернете на едином портале электронных услуг. Там можно будет проверить деловую репутацию бизнес-партнеров, не возлагая на государство ответственность за несвоевременное выявление субъектов, в деятельности которой усматриваются признаки лжепредпринимательства.

Проект обновленного Налогового кодекса уже принят Палатой представителей в первом чтении.