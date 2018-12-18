2018-12-18T15:51:55+03:00
Происшествия
КП Беларусь

СК возбудил уголовное дело по факту ДТП, в котором погиб вратарь футбольного клуба «Витебск», его жена и ребенок

Трагедия случилась 17 декабря, выжил только младший сын спортсмена
Сергей ДЕМИДОВ
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СК возбудил уголовное дело по факту ДТП, в котором погиб вратарь футбольного клуба «Витебск», его жена и ребенок. Фото: ГАИ.СК возбудил уголовное дело по факту ДТП, в котором погиб вратарь футбольного клуба «Витебск», его жена и ребенок. Фото: ГАИ.
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Жуткое ДТП случилось в Толочинском районе. Авария произошла около семи часов вечера 17 декабря на 543-м километре трассы М1. Легковой автомобиль «Киа» занесло, вынесло на встречную полосу, где он влетел в эвакуатор «Мерседес».

Водитель «Киа» - вратарь футбольного клуба «Витебск» Андрей Щербаков. Его жена и ребенок погибли. Выжил только младший сын, он находился в автокресле.

Водитель эвакуатора не пострадал.

Андрею Щербакову было 27 лет. За футбольный клуб «Витебск» он играл с 2016 года, неоднократно признавался лучшим игроком, входил в состав олимпийской сборной Беларуси в 2012 году. По предварительной информации, семья возвращалась домой с отдыха.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 317 УК (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц).

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