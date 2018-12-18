2018-12-18T15:52:53+03:00
Политика
КП Беларусь

В Беларуси российских журналистов накормили черной икрой

Российские журналисты и блогеры рассказали, что увидели и съели во время пресс-тура по Беларуси
Сергей ДЕМИДОВ
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Российских журналистов и блогеров во время пресс-тура по Беларуси кормили черной икрой. Фото: Андрей РУМЯНЦЕВ.Российских журналистов и блогеров во время пресс-тура по Беларуси кормили черной икрой. Фото: Андрей РУМЯНЦЕВ.
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Своими впечатлениями после посещения Беларуси российские блогеры и журналисты поделились в соцсетях.

Блогер Андрей Румянцев опубликовал в Фейсбуке банку черной икры.

- Вы давно пробовали черную икру? Я вот недавно. А стало это возможным благодаря презентации и дегустации высококачественной продукции осетрового хозяйства ЗАО «ДГ-Центр» и торговой марки ADMIRAL HUSSO, - подписал фото блогер.

Оказалось, что предприятие находится в Фаниполи, в марте его посетил Александр Лукашенко, сообщает nn.by.

На сайте предприятия баночку черной икры массой 250 граммов анонсируют по цене 575 рублей...

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