КП Беларусь
В Беларуси российских журналистов накормили черной икрой
Российские журналисты и блогеры рассказали, что увидели и съели во время пресс-тура по Беларуси
Российских журналистов и блогеров во время пресс-тура по Беларуси кормили черной икрой. Фото: Андрей РУМЯНЦЕВ.
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Своими впечатлениями после посещения Беларуси российские блогеры и журналисты поделились в соцсетях.
Блогер Андрей Румянцев опубликовал в Фейсбуке банку черной икры.
- Вы давно пробовали черную икру? Я вот недавно. А стало это возможным благодаря презентации и дегустации высококачественной продукции осетрового хозяйства ЗАО «ДГ-Центр» и торговой марки ADMIRAL HUSSO, - подписал фото блогер.
Оказалось, что предприятие находится в Фаниполи, в марте его посетил Александр Лукашенко, сообщает nn.by.
На сайте предприятия баночку черной икры массой 250 граммов анонсируют по цене 575 рублей...