Тело убитого минчанина почти неделю пролежало в квартире. Фото: sk.gov.by.

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Трагедия случилась в Заводском районе белорусской столицы. Следователи устанавливают все детали убийства 50-летнего жителя Минска.

Возбуждено уголовное дело.

Тело погибшего обнаружили в одной из столичных квартир 13 декабря. У мужчины множественные повреждения шеи и грудной клетки, сообщает sk.gov.by.

Удалось установить, что 8 декабря мужчина употреблял спиртные напитки с знакомым. Как нередко случается во время таких посиделок, приятели разругались.

37-летний, ранее неоднократно судимый мужчина после ссоры нанес погибшему удары ножом и ушел... Подозреваемый задержан.