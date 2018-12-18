2018-12-18T17:09:22+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Тело убитого минчанина почти неделю пролежало в квартире

Следователи выясняют подробности убийства мужчины
Сергей ДЕМИДОВ
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Тело убитого минчанина почти неделю пролежало в квартире. Фото: sk.gov.by.Тело убитого минчанина почти неделю пролежало в квартире. Фото: sk.gov.by.
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Трагедия случилась в Заводском районе белорусской столицы. Следователи устанавливают все детали убийства 50-летнего жителя Минска.

Возбуждено уголовное дело.

Тело погибшего обнаружили в одной из столичных квартир 13 декабря. У мужчины множественные повреждения шеи и грудной клетки, сообщает sk.gov.by.

Удалось установить, что 8 декабря мужчина употреблял спиртные напитки с знакомым. Как нередко случается во время таких посиделок, приятели разругались.

37-летний, ранее неоднократно судимый мужчина после ссоры нанес погибшему удары ножом и ушел... Подозреваемый задержан.

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