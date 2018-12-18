Автолавка протаранила Geely – один пассажир погиб, еще трое – в больнице. Фото: uvd-mo.gov.by.

Водитель и два пассажира Geely получили травмы разной степени тяжести, пассажир на переднем сиденье скончался

Изменить размер текста: A A

Под Слуцком недалеко от деревни Лучники 18 декабря около двух часов дня произошло страшное ДТП.

Автолавку ГАЗ-53 под управлением 19-летнего водителя занесло, машина выехала на встречную полосу и столкнулась с Geely, за рулем которого сидел 34-летний случчанин, сообщает uvd-mo.gov.by.

В результате столкновения погиб 39-летний пассажир Geely, который сидел на переднем сидении. С различными травмами госпитализированы водитель Geely, пассажиры 35-ти и 45-ти лет, которые сидели сзади. Все пострадавшие - жители Слуцка.

Водитель и пассажир автолавки не пострадали. На месте аварии работают сотрудники ГАИ, следователи и эксперты. По факту ДТП проводится проверка.