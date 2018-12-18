Под Светлогорском пенсионер провалился под лед вместе с велосипедом

Мужчина проехал по льду на велосипеде около 500 метров, а затем ушел с ним под воду. Фото: pixabay.com.

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Несчастный случай произошел во вторник, 18 декабря, информирует belta.by. 68-летний мужчина оправился на городское водохранилище в Светлогорском районе на велосипеде. Добравшись до водоема и по льду решил проехать. Но ледяная гладь не выдержала и пенсионер, проехав не больше 500 метров, ушел под воду вместе со своим «железным конем».

Два обстоятельства стали решающими в спасении жизни пожилого рыбака. Во-первых, на нем был спасательный жилет. А во вторых, при мужчине был охотничий нож, которым он зацепился за обломок льдины наподобие багра. Кроме того, на водохранилище еще были люди, которые быстро подоспели на помощь и вытащили мужчину из ледяной воды. Пострадавшего доставили в больницу.

Похожее происшествие случилось на Витебщине, сообщают в Минской областной организации ОСВОД. В среду, 12 декабря, на озере Рукшанское было обнаружено тело пропавшего 5 декабря 49-летнего мужчины. Рыбак провалился под лед вместе со своим с мотоциклом, но спастись ему, к сожалению, не удалось.