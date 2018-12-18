Новый налоговый кодекс принят в первом чтении

Заплатить налоги теперь можно будет в любом отделении, а не только по месту прописки. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 18 декабря, Дмитрий Кийко, замминистра финансов Беларуси представил депутатам проект обновленного Налогового кодекса, сообщает belta.by. В Палате представителей законопроект приняли в первом чтении. За что голосовали депутаты?

Среди основных нововведений : упрощение процесса администрирования налоговых сборов, особый подход при начислении пени (Прим.: Сумма пени не должна теперь превышать налог, доначисленный после проверки).

Еще запланировано «отвязать» физлиц от налоговых служб по экстерриториальному принципу. Тогда заплатить налоги можно будет в любом отделение, а не в финучреждении по месту жительства, как это было раньше.

Также в новом Налоговом кодексе отменяется ставка налога на недвижимость для недостроенных объектов. Сообщается, что у местных советов больше не будет возможности поднимать до 10 раз налоговую ставку на недвижимость в неиспользуемых или неэффективно эксплуатируемых объектах, а еще – земельного налога на занятые участки.