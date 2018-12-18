2018-12-18T22:07:02+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Кемерово на утреннике в детском саду скончался актер в роли Деда Мороза

67-летний артист умер до приезда медиков
Надежда БУТОВИЧ
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Валерий Титенко скончался, играя Деда Мороза на утреннике в детсаду. Фото: Музыкальный театр Кузбасса.Валерий Титенко скончался, играя Деда Мороза на утреннике в детсаду. Фото: Музыкальный театр Кузбасса.
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Внезапно на 68 году жизни в российском городе Кемерово прямо «на рабочем месте» скончался заслуженный артист РФ Валерий Титенко, сообщает «Комсомольская правда. Кемерово».

В день трагедии Валерий Федорович играл Деда Мороза на детском утреннике в кемеровском детском саду. Еще во время представления у артиста ухудшилось самочувствие, он сообщил администрации о сильной боли в груди. Очевидцы поспешили вызвать скорую помощь, но мужчина скоропостижно скончался еще до приезда медиков.

Валерий Титенко, уроженец Красноярского края, окончил ГИТИС, работал в Театре оперетты в Кузбассе. Больше тридцати лет прожил в Кемерово, где с 1986 года работал в Театре музкомедии. В 1994 году получил звание заслуженного артиста России.

Ставшую для него трагичной роль Деда Мороза несколько последних лет неизменно играл на утренниках в детсаду «Тавосочка». До дня рождения артист не дожил несколько дней.

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