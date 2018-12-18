СК: пациента нашли мертвым в день выписки из больницы в Гомеле

Изменить размер текста: A A

В гомельской больнице в пятницу, 14 декабря, произошло ЧП, сообщили belta.by в УСК по Гомельской области.

Перед выходными 61-летний пациент, житель Жлобинщины, должен был отправиться из медучреждения домой. В больнице мужчина прошел курс лечения и в этот день готовился к обещанной врачами выписке. К сожалению, намеченному не суждено было случиться: бездыханное тело мужчины днем очевидцы обнаружили в здании стационара. От чего в областной больнице скончался пожилой сельчанин, пока достоверно неизвестно?

Однако предварительно сообщается, что криминальных следов, указывающих на убийство мужчины, следователями на месте несчастного случая обнаружено не было.

По данному происшествию ведутся следственные действия, правоохранители опрашивают медработников, других пациентов и родственников скончавшегося мужчины. Назначен ряд судмедэкспертиз.