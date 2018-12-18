45-метровую «ёлку» нарядили борисовские энергетики

Больше всего на елку украшенная радиомачта похожа в вечернее время. Фото: соцсети.

Ни одно дерево при этом не пострадало!

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Разноцветными огнями засияла на днях в Борисове необычная новогодняя ель, сообщают в официальной группе «Минскэнерго» в ВКонтакте.

Оказывается, борисовские энергетики вот уже несколько лет подряд радуют горожан нестандартными «зелеными красавицами». К этому Новому году в роли елочки выступила радиомачта. 45-метровое сооружение украсили новогодними гирляндами и светодиодными лентами, так что вечером «энерго-елочка» сияет во всей красе!

К слову, в Борисове елки от энергетиков любят и ждут с нетерпением. Ежегодно среди городских елей «ряженая радиомачта» вырывается на первые места рейтингов.

Главное же достоинство Борисовской елки - это ее устойчивость. Ведь живую елку вполне может подкосить ветренная погода, как это случилось в городе Червень в Минской области, где прямо на центарльной площади рухнула главная городская ель.