45-метровую «ёлку» нарядили борисовские энергетики
Разноцветными огнями засияла на днях в Борисове необычная новогодняя ель, сообщают в официальной группе «Минскэнерго» в ВКонтакте.
Оказывается, борисовские энергетики вот уже несколько лет подряд радуют горожан нестандартными «зелеными красавицами». К этому Новому году в роли елочки выступила радиомачта. 45-метровое сооружение украсили новогодними гирляндами и светодиодными лентами, так что вечером «энерго-елочка» сияет во всей красе!
К слову, в Борисове елки от энергетиков любят и ждут с нетерпением. Ежегодно среди городских елей «ряженая радиомачта» вырывается на первые места рейтингов.
Главное же достоинство Борисовской елки - это ее устойчивость. Ведь живую елку вполне может подкосить ветренная погода, как это случилось в городе Червень в Минской области, где прямо на центарльной площади рухнула главная городская ель.
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