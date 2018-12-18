2018-12-18T21:17:06+03:00
Общество
КП Беларусь

Белорусы собирают подписи, чтобы не работать в среду, 2 января

Недавно стало известно, что этот день будет рабочим
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Двухдневные гулянья на Новый год это очень мало, считают подписавшие петицию. Фото: pixabay.com.Двухдневные гулянья на Новый год это очень мало, считают подписавшие петицию. Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:

«Комсомолка» сообщала, что впервые за многие годы 2 января 2019 года решено было сделать рабочим днем. Такой заключение приняли на днях в правительстве страны.

И вот стало известно, что белорусы, которых совсем не воодушевляет перспектива отправляться на работу сразу после непродолжительных 2-дневных новогодних гуляний, инициировали сбор подписей на интернет-платформе. На сайте petitions.by уже опубликована соотвествующая петиция за отмену рабочего дня 2 января. На момент написания статьи было собрано около 4000 подписей среди тех, кто лучше проведет второй январский день на диване перед телевизором, нежели на рабочем месте.

Сообщается, что после завершения сбора подписей, который будет закрыт во вторник 25 декабря, петицию направят в Минтруда.

Еще больше материалов по теме: «Новый год 2019: Кино и ТВ»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Погода в Беларуси на 19 декабря: до -18 мороза
«Бабла мало, нет Мерседесов, телки на задне…»: что пишут чиновники на совещании у Лукашенко?
45-метровую «ёлку» нарядили борисовские энергетики
СК: пациента нашли мертвым в день выписки из больницы в Гомеле
В Кемерово на утреннике в детском саду скончался актер в роли Деда Мороза
Кому досталась 99-я квартира в Минске от «Евроопт»?
Новый налоговый кодекс принят в первом чтении
Под Светлогорском пенсионер провалился под лед вместе с велосипедом
Автолавка протаранила Geely – один пассажир погиб, еще трое – в больнице
Тело убитого минчанина почти неделю пролежало в квартире
В Беларуси российских журналистов накормили черной икрой
СК возбудил уголовное дело по факту ДТП, в котором погиб вратарь футбольного клуба «Витебск», его жена и ребенок
В Беларуси с нового года отменят указ о лжепредпринимательстве