2018-12-18T22:27:13+03:00
Политика
КП Беларусь

«Бабла мало, нет Мерседесов, телки на задне…»: что пишут чиновники на совещании у Лукашенко?

В новостной сюжет госканала попал конспект одного из чиновников [фото, видео]
Григорий Грибов
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Чиновник усердно законспектировал речь президента. Фото: стоп-кадр.Чиновник усердно законспектировал речь президента. Фото: стоп-кадр.
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Во вторник, 18 декабря, Александр Лукашенко провел совещание по вопросам развития спорта. Сказано было бы многое. Однако, как правило, не все становится достоянием общественности – государственные СМИ публикуют лишь избранные цитаты. Но многие белорусские чиновники усердно конспектируют прямо во время совещания все сказанное главой государства.

В новостном сюжете одного из государственных телеканалов в кадр крупным планом попал блокнот одного из присутствующих госчиновников:

– Будем много платить за результат, – написано в блокноте. – Сами зарабатывайте – тратьте. Ответить персонально. В ближайшее время мы поможем. Бабла мало, нет Мерседесов, телки на задне… – узнать где именно были телки не получилось, так как сменился кадр.

Лукашенко рассчитывает на хорошие результаты белорусских спортсменов на II Европейских играх.Видео с тв-трансляции совещания.

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