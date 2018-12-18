Погода в Беларуси на 19 декабря: до -18 мороза

Снежная зима в Беларуси в ближайшие дни такой и останется. Фото: Павел МАРТИНЧИК

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В Беларуси сохраняется снежная декабрьская погода. Хотя белорусы уже делают ставки на то, как они встретят Новый год и первые числа января.

Синоптики так далеко не заглядывают, но с уверенностью сообщают, что в ближайшие сутки снег, гололед и морозная погода сохранятся.

Так, в среду, 19 декабря, небо будет облачным. Нас ждут прояснения и небольшие снегопады в отдельных регионах страны. Сохранится в связи с этим и непростая ситуация на автотрассах республики: гололедица и изморозь на отдельных участках.

В ночное время столбик термометра опустится до -6...-12 градусов ниже ноля, при прояснениях подморозит даже до 13 - 18 градусов.

Днем разбежка в областях будет несколько заметнее: от легкого морозца -2 градуса на западе до серьезных -11 градусов в восточных районах Беларуси. Ветер, по прогнозам, будет юго-восточного направления 3 - 8 метров в секунду, транслирует belta.by сообщение Белгидромета.