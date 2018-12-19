Лукашенко: «Не дай бог, вы провалитесь на Европейских играх. Вам в стране места нет»

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На совещании по вопросам развития летних видов спорта министр спорта Сергей Ковальчук прочитал доклад. Но у президента все равно остались вопросы. Совещание показали в эфире телеканала ОНТ.

- Я задал вопрос. Могу еще раз повторить, - сказал президент. - Народ устал ждать от вас результата. Когда будут медали и результаты? Вы говорили почти 20 минут, а я не услышал ответа на вопрос. Я только слышал про финансирование, питание, проживание. Больше я ничего не слышал.

- Александр Григорьевич, Европейские игры в следующем году станут первым мероприятием, когда страна увидит результат, - ответил президенту министр. - Это будет... достойный результат.

Президент предложил решить вопросы по-мужски.

- Не дай бог, вы провалитесь на Европейских играх, вам в стране места нет. Ни вам, ни Девятовскому, ни всем остальным, - сказал Александр Лукашенко. - Выдавайте результат. Не будет результата, надо по-мужски. Чтобы потом не было стенаний, как это бывает у культурных работников и спортсменов. Все великие специалисты, все звезды.