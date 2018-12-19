«Дело опеки над сыном Азаренко». В США не признали решение суда Беларуси

Изменить размер текста: A A

В США не признали решение белорусского суда по «делу сына Азаренко». Ранее все сложилось в пользу белорусской теннисистки. Но ее бывший бойфренд подал апелляцию. И Апелляционный суд США принял сторону отца Лео - Билли Маккига. Суд США постановил, что решение белорусского суда не может быть решающим в споре за опекунство над ребенком, - сообщает Metropolitan News-Enterprise.

Дело в том, что ранее судья Верховного суда Лос-Анджелеса Марк Эпштейн принял решение в пользу Азаренко, отметив, что постановление белорусского суда соответствует нормам UCCJEA («Единого закона об юрисдикции и защите прав опеки над детьми») и было принято в судебной системе США.

Однако после апелляции нашли одну деталь, которая позволила Апелляционному суду отменить решение Верховного суда Лос-Анджелеса. Дело в том, что по нормам UCCJEA Билли Маккиг должен был быть предупрежден о заседании белорусского суда, но он получил лишь повестку на место прописки в Минске. Также сообщается, что сам еще за месяц до этого уехал в Лос-Анджелес, поэтому не имел возможности узнать о заседании.

Также отмечено, что в белорусском суде не было Виктории Азаренко, ее интересы представляла мама Алла Валентиновна.

Напомним, пара рассталась летом 2017-го, когда Азаренко вернулась на корт спустя полгода после родов.