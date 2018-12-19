На пожаре в Гродно погиб мужчина

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Пожар произошел во вторник утром, 18 декабря, на улице Старая Ольшанка в Гродно.

О том, что горит частный дом, спасателям сообщил очевидец. Когда из МЧС приехали, дом был изнутри, но уже на улице были видны клубы дыма.

Когда спасатели попали внутрь, на полу возле печи увидели тело 44-летнего мужчины. Это был хозяин дома.

- Как сообщили соседи, он жил один и злоупотреблял спиртным, - рассказали в МЧС. - В результате огнем уничтожена часть имущества, закопчены стены и потолок. Основная рассматриваемая версия причины трагедии - неосторожное обращение с огнем при курении.

В этом году погибло 55 жителей Гродненского региона. Неосторожность при курении - самая частая причина смертей.