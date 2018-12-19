В Ляховичах директор завода задержана за взятки

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В Ляховичах за покушение на получение взятки задержана 55-летняя руководитель одного из местных предприятий. Ее подозревают в том, что при посредничестве своего 26-летнего сына хотела провернуть коррупционную схему. Об этом сообщает Следственный комитет. Сумма взятки не называется.

В качестве подозреваемых по делу проходят еще трое минчан.

- Они действовали в интересах ряда коммерческих структур. Их действия квалифицированы как покушение на дачу взятки и покушение на посредничество во взяточничестве, - комментируют в Следственном комитете.

Директор и ее сын заключены пдо стражу. Проводится расследование.