КП Беларусь
В Ляховичах директор завода задержана за взятки
В качестве посредника выступал ее сын
Задержан также сын руководительницы.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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В Ляховичах за покушение на получение взятки задержана 55-летняя руководитель одного из местных предприятий. Ее подозревают в том, что при посредничестве своего 26-летнего сына хотела провернуть коррупционную схему. Об этом сообщает Следственный комитет. Сумма взятки не называется.
В качестве подозреваемых по делу проходят еще трое минчан.
- Они действовали в интересах ряда коммерческих структур. Их действия квалифицированы как покушение на дачу взятки и покушение на посредничество во взяточничестве, - комментируют в Следственном комитете.
Директор и ее сын заключены пдо стражу. Проводится расследование.