Младший сын погибшего в автокатастрофе вратаря ФК «Витебск» остался невредим

Следственный комитет проверит действия дорожных служб в связи с гибелью троих человек в ДТП в Толочинском районе. Фото: Следственный комитет.

Медики вначале подозревали, что у ребенка сломана нога, но это не подтвердилось

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Трехлетний сын вратаря футбольного клуба «Витебск» Андрея Щербакова остался невредимым в страшной автокатастрофе, которая унесла жизни его отца, матери и старшего брата. В момент аварии мальчик был в детском кресле.

Заведующий травматолого-ортопедическим отделением Витебского областного детского клинического центра Евгений Лопатнев рассказал телеканалу СТВ, что ребенок в удовлетворительном состоянии, он адекватно отвечает на вопросы и, судя по всему, не терял сознания. Вначале медики подозревали, что у малыша сломана лодыжка, в Толочинской районной больнице на ногу даже наложили лангету. Но этот диагноз не подтвердился.

Напомним, Андрей Щербаков погиб 17 декабря. Вместе с женой и двумя детьми он возвращался из отпуска. Автомобиль «КИА», за рулем которого был Андрей, занесло, и он врезался в эвакуатор.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП. Оно принято к производству следственным управлением УСК по Витебской области.

- В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за поддержание дорожного покрытия в надлежащем состоянии, - отметили в СК.

Очевидцев аварии просят обращаться в дежурную службу УСК по Витебской области +375 33 399 80 44 (круглосуточно).