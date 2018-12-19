Под Жабинкой спасатели помогли косуле выбраться из гидроузла

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Трогательная история случилась в деревне Новосады Жабинковского района. Спасатели МЧС помогли косуле выбраться

- 17 декабря в районный отдел по чрезвычайным ситуациям обратился директор Жабинковского охотничьего хозяйства: он сообщил, что на гидроузле в камеру пропуска судов попала косуля и не может самостоятельно выбраться, - рассказали в Брестском областном управлении МЧС.

Чтобы достать косулю, понадобилась спасательная доска и веревка. Животное обвязали и вытащили наверх. Косуля уже побывала у ветврачей. А сейчас ее выпустили на волю.