2018-12-19T14:45:55+03:00
Общество
КП Беларусь

Под Жабинкой спасатели помогли косуле выбраться из гидроузла

Сейчас животное отпустили на волю
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Фото: 112.byФото: 112.by
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Трогательная история случилась в деревне Новосады Жабинковского района. Спасатели МЧС помогли косуле выбраться

- 17 декабря в районный отдел по чрезвычайным ситуациям обратился директор Жабинковского охотничьего хозяйства: он сообщил, что на гидроузле в камеру пропуска судов попала косуля и не может самостоятельно выбраться, - рассказали в Брестском областном управлении МЧС.

Чтобы достать косулю, понадобилась спасательная доска и веревка. Животное обвязали и вытащили наверх. Косуля уже побывала у ветврачей. А сейчас ее выпустили на волю.

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