16-летний борисовчанин печатал деньги на принтере и платил ими в автобусах и маршрутках

Дома у парня лежали отпечатанные купюры $100 и $50, но рассчитаться валютой он еще не успел

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В Борисове парень рассчитался за проезд 50-рублевой купюрой. Когда кондуктор пересчитывала выручку, засомневалась в подлинности банкноты. И не зря: пассажир распечатал ее на принтере. Буквально через полчаса в милицию поступило еще одно сообщение. На этот раз от водителя маршрутки. Мужчина пришел в обменник, чтобы проверить 50-рублевую купюру. Итог тот же: фальшивая.

Милиция узнала еще о двух случаях, как молодой человек рассчитывался в маршрутках напечатанными «пятидесятками». Один водитель сразу заметил, что деньги ненастоящие, второй засомневался позже.

- Установить личность подозреваемого в фальшивомонетничестве удалось 17 декабря. Был задержан 16-летний учащийся одного из борисовских колледжей, - рассказали в милиции.

Дома у парня нашли отпечатанные рублевые «пятидесятки» и «двадцатки». Похоже, парень готовился к покупкам посерьезнее и уже распечатал и иностранную валюту - $50 и $100.

- Качество подделок было не очень хорошим. При минимальном внимании признаки фальшивок можно было распознать невооруженным глазом, - говорят в милиции. - Учитывая это, злоумышленник старался сбывать поддельные деньги в час пик в общественном транспорте. Еще один фактор, на который он обращал внимание, - слабая освещенность салона.