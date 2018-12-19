Православные отмечают День Николая Чудотворца
Для верующих этот святой олицетворяет собой доброту и сострадание к людям. День Николая Чудотворца отмечают дважды в год - 22 мая и 19 декабря.
Предположительно, он был рожден в III - IV веке в семье состоятельных родителей-христиан, поэтому смог получить образование. После смерти родителей святой раздал все имущество нуждающимся.
Святитель Николай известен как покровитель мореплавателей и детей. Передавался рассказ о том, как святой Николай даже воскресил моряка.
В разных странах святой Николай стал прообразом Деда Мороза и Санта-Клауса. В католической традиции перед Днем святого Николая дети кладут у кровати большие носки для подарков.
Приурочено к этому дню и много народных примет. Например, если «на Николу снегопады, то урожай будет сильным».