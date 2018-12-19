2018-12-19T14:49:03+03:00
Общество
КП Беларусь

Православные отмечают День Николая Чудотворца

Это один из самых почитаемых в христианстве святых, защитник детей и путешественников
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В разных странах святой Николай стал прообразом Деда Мороза и Санта-Клауса. Фото: pixabay.comВ разных странах святой Николай стал прообразом Деда Мороза и Санта-Клауса. Фото: pixabay.com
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Для верующих этот святой олицетворяет собой доброту и сострадание к людям. День Николая Чудотворца отмечают дважды в год - 22 мая и 19 декабря.

Предположительно, он был рожден в III - IV веке в семье состоятельных родителей-христиан, поэтому смог получить образование. После смерти родителей святой раздал все имущество нуждающимся.

Святитель Николай известен как покровитель мореплавателей и детей. Передавался рассказ о том, как святой Николай даже воскресил моряка.

В разных странах святой Николай стал прообразом Деда Мороза и Санта-Клауса. В католической традиции перед Днем святого Николая дети кладут у кровати большие носки для подарков.

Приурочено к этому дню и много народных примет. Например, если «на Николу снегопады, то урожай будет сильным».

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