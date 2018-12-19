ГАИ предполагает, что погибший вратарь ФК «Витебск» превысил скорость, СК собирается проверить дорожников

В ГАИ предполагаемой причиной аварии, в которой погиб Андрей Щербаков, его жена и сын, назвали несоблюдение скоростного режима. Фото: ФК "Витебск".

Правоохранительные органы разбираются в причинах аварии, унесшей жизни супругов Щербаковых и их шестилетнего сына

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Правоохранительные органы Витебска расследуют уголовное дело, возбужденное по факту смертельной аварии в Толочинском районе. Напомним, страшное ДТП унесло жизни вратаря футбольного клуба «Витебск» Андрея Щербакова, его жены и их шестилетнего ребенка. Выжил только младший сын Щербаковых, который был в детском автокресле. Чудом ребенок практически не пострадал, по словам врачей, он даже не терял сознания в момент аварии.

Заместитель начальника ГАИ УВД Витебского облисполкома Иван Иванов как предполагаемую причину аварии назвал несоблюдение Щербаковым скоростного режима. Эту версию он озвучил в интервью витебскому телевидению.

- Дорожное полотно было посыпано песчано-солевой смесью, асфальт сухой, обочины не заметены, снежных переметов и наслоений на асфальтовом покрытии не было, - отметил Иван Иванов.

Следственный комитет предполагает в ходе расследования дать правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за поддержание дорожного покрытия в надлежащем состоянии, сообщается на сайте ведомства.