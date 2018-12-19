В аварии под Слуцком погиб 19-летний водитель без прав

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Авария случилась в деревне Малиновка Слуцкого района. Вечером 18 декабря на автодороге Копыль - Ленино - Селище 19-летний житель Копыля на Lifan не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Kia Sorento. За рулем был 32-летний водитель, который живет в Солигорске.

- Водитель Lifan скончался на месте ДТП, водитель Kia с различными травмами госпитализирован, - рассказали в ГАИ.

Обе машины были на зимних шинах. У водителя Lifan никогда не было прав, и он был непристегнут.