Восемь лет «Площади-2010»: в ночь с 19 на 20 декабря в Минске прошел крупнейший митинг

В ту ночь задержали больше 800 человек, включая большинство кандидатов в президенты

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Одна из самых массовых акций протеста «Плошча-2010» прошла в день четвертых выборов президента Беларуси.

Напомним, два года до 19 декабря 2010-го в Беларуси была так называемая «либерализация». В это время улучшились отношения с ЕС - в Минск прилетели министры иностранных дел Германии и Польши - Гидо Вестервелле и Радослав Сикорски.

Предвыборная кампания и выдвижение кандидатов в президенты прошла спокойно, подписи можно было собирать почти свободно. В итоге кандидатами в президенты были зарегистрированы 10 человек. Большинство из них в эфире БТ позвали белорусов 19 декабря на Площадь.

В итоге вечером 19 декабря на Октябрьской площади собралось несколько тысяч человек. Без препятствий со стороны милиции они прошли по проезжей части проспекта Независимости к Дому правительства.

По разным оценкам, в шествии и митинге приняли участие от 15 до 40 тысяч человек.

Но митинг у Дома правительства был жестко разогнан после того, как кто-то разбил стекла входных дверей в Дом правительства.

В итоге спецназ окружил митингующих и примерно за 10 - 15 минут зачистил площадь Независимости. Больше 700 человек были задержаны. В том числе и большинство кандидатов в президенты.

В ночь с 19 на 20 декабря задержали кандидатов в президенты: Андрея Санникова, Николая Статкевича, Алеся Михалевича, Виталия Рымашевского, Григория Костусева, Дмитрия Усса, Владимира Некляева, руководителей их штабов и некоторых доверенных лиц.

Митинг на площади Независимости.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

49 человек, включая нескольких кандидатов в президенты, стали фигурантами уголовного дела о массовых беспорядках, получили серьезные сроки заключения. Николай Статкевич был помилован только в августе 2015 года.

На выборах 2010 года, по данным ЦИК, Александр Лукашенко победил, набрав 79,65% голосов. Следующие, пятые выборы президента осенью 2015 года прошли без акций протеста.