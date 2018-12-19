Парламент одобрил бюджет Беларуси на 2019 год

Обычно парламентарии заседают в Овальном зале, но сейчас он на ремонте Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

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Палата представителей приняла проекты республиканского бюджета на 2019 год и обновленного Налогового кодекса.

- Доходы по проекту бюджета на 2019 год предусматриваются в сумме Br23,6 млрд (100,8% к ожидаемому исполнению 2018 года), - пишет БелТА.

Основными источниками налоговых доходов республиканского бюджета называют НДС, акцизы и налоги от внешнеэкономической деятельности.

Расходы - Br21,9 млрд (105,1% к ожидаемому исполнению 2018 года). Профицит составит Br1,7 млрд. В 2019 году сохранится социальная направленность расходов бюджета.

В приоритете финансирование образования и здравоохранения. Предусмотрено формирование семейного капитала в сумме Br343,2 млн.

Выделены средства для обеспечения жильем не менее 12 тысяч многодетных семей. А на развитие науки будет выделено Br284 млн рублей.

В следующем году потребуется погасить в эквиваленте 5,8 млрд рублей в эквиваленте. Еще около 3 млрд рублей будет направлено на обслуживание госдолга.