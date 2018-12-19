Девушка из Молодечно потеряла телефон и заявила в милицию о краже, надеясь, что его найдут

Девушку в Молодечно осудили за ложный донос - она заявила, что у нее украли телефон, который потерял ее молодой человек. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

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30 базовых величин должна выплатить по решению суда 21-летняя девушка из Молодечно за ложный донос о преступлении. Девушка заявила в милицию о том, что у нее в городском автобусе украли телефон стоимостью 120 рублей. На самом деле телефон был утерян.

- Девушка призналась, что за два дня до обращения к правоохранителям отдала свой телефон парню, а тот его потерял. Сообщая о краже, она надеялась, что следователи наверняка найдут ее мобильный телефон, - рассказал порталу krai.by помощник прокурора Молодечненского района Вадим Петрусевич.

Телефон через какое-то время нашли знакомые молодого человека, с которыми тот выпивал. Девушка же за ложный донос ответила перед судом. При назначении наказания суд учел, что человек она положительный и раньше с законом конфликтов не имела, и девушку только оштрафовали, хотя санкции за подобного рода преступление могут быть гораздо серьезнее - до трех лет лишения свободы.