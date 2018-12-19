Свинья из Кореличей затмила снегурочку из Сморгони. Вы только посмотрите эти фото!

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Судя по новости из shliah.by, ребятки из Сморгони, которые пришли на новогодний праздник в рамках акции «Наши дети», его точно не забудут.

Водить с малышами хороводы и петь новогодние песни к ним приехали артисты из Кореличей - «Закрытыя твары». Лиса, заяц, медведь, лев, тигр и самый главный герой - свинья! Костюмы актеров потрясающие во всех смыслах этого слова. Удивляться, веселиться и хохотать могли не только ребята, но и все, кому выпал шанс увидеть артистов.

Классическими оказались разве что Дед Мороз и Снегурочка, которые на фоне той же свиньи выглядели явно не из их компании. Слишком привычные. Наверное, местные.

Актеры, особенно свинья, выглядели незабываемо. Фото: shliah.by

Обезьяна не менее прекрасна. Фото: shliah.by

Кто создавал костюмы, неизвестно, но выглядят герои-животные действительно незабываемо. Свинья, начиная от копыт и розового костюма и заканчивая пятаком, - впечатляет! Не сделать с артистами фото было бы абсолютным упущением. Готовые персонажи для взрослых корпоративов!