Ловелас из Полоцка шантажировал женщин интимным видео

Мужчина знакомился с дамами в сети, а потом тайно снимал секс с ними и требовал деньги за сохранение тайны

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Мужчина, который вымогал деньги у полочанок за сохранение в тайне их интимных отношений, задержан в Полоцке. Он знакомился с 30 - 40-летними женщинами в сети и приглашал к себе в гости. Если дело доходило до интима, тайно записывал секс на видео, а потом вымогал у дам деньги, угрожая обнародовать интимные кадры.

Коварного ловеласа задержали прямо у него в квартире. Мужчине 44 года, он неработающий.

Как рассказала телекомпании «Вектор» официальный представитель Полоцкого РОВД Юлия Зайцева, промышлял таким образом он около двух лет. Цена молчания была от 400 до 500 рублей. Впрочем, не брезговал полочанин и золотом, и ценными вещами.

В отношении ловеласа возбудили 10 уголовных дел за вымогательство и три за мошенничество. Правоохранительные органы предполагают, что потерпевших дам значительно больше.