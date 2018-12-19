2018-12-19T17:30:11+03:00
Общество
КП Беларусь

Теперь в упаковке: Возвращать товар покупатели будут по-другому

В Беларуси с 23 декабря меняются права потребителей
Настасья КОРСАК
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Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Уже через несколько дней вступят в силу изменения и дополнения в Закон о защите прав потребителей. Из новшеств, которые касаются покупателей, - порядок возврата товара. По новым правилам, возвращать качественный товар надо будет в упаковке, в которой он продавался. Раньше это не было обязательным условием.

О нововведении рассказала начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Инна Гаврильчик. Ее цитирует информагентство «Минск-Новости».

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